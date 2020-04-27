Пхёнтхэк, Южная Корея, 27 апреля 2020, 11:30 — REGNUM На одной из американских баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
По их словам, коронавирус был выявлен у члена семьи одного из сотрудников базы «Кэмп Уокер», расположенной в городе Тэгу.
Отмечается, что гражданин США прибыл в Южную Корею 25 апреля, после чего был доставлен на базу «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке для проведения осмотра.
Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 26.
Известно, что ранее представители Командования силами США в Южной Корее продлили чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения до 23 мая.