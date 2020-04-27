Москва, , 11:25 — REGNUM Центробанк РФ с 27 апреля выпускает в обращение серебряную памятную монету серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», сообщается на сайте регулятора.

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Серебряные монеты в честь Великой Победы номиналом 3 рубля будут выпущены тиражом 7 тысяч штук.

Также ЦБ РФ выпускает серебряные монеты номиналом 3 рубля «Ржевский мемориал Советскому солдату». Тираж составит 3 тысяч штук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 марта ЦБ выпустил в обращение пять монет из недрагоценных металлов: «Оружие Великой Победы».

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