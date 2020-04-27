Москва, , 11:23 — REGNUM В России за сутки 26 апреля выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам:

Москва — 2871;

Московская область — 638;

Нижегородская область — 207;

Дагестан — 167;

Санкт-Петербург — 161;

Рязанская область и Камчатский край — по 85;

Татария — 70;

Курская и Тульская области — по 69;

Ростовская область — 65;

Тамбовская область — 61;

Свердловская область — 59;

Челябинская область — 58;

Краснодарский край — 57;

Калужская область — 56;

Северная Осетия — 53;

Орловская область — 44,

Брянская, Владимирская, Ленинградская области и Башкирия — по 43;

Мордовия, Чувашия и Новосибирская область — по 42;

Ингушетия — 38;

Смоленская и Самарская области — по 35;

Тверская область — 34;

Новгородская область, Ставропольский и Хабаровский края — по 33;

Марий Эл — 31;Волгоградская область — 30;

Кабардино-Балкария — 29;

Калининградская и Мурманская области — по 28;

Белгородская область, Ямало-Ненецкий АО и Алтайский край — по 27;

Кировская область — 26; Ярославская область — 25;

Липецкая и Ульяновская области, а также Приморский край — по 24;

Югра и Бурятия — по 23;

Пензенская и Саратовская области — по 22;

Астраханская область — 21;

Воронежская область, Чечня и Пермский край — по 20;

Карачаево-Черкесия и Красноярский край — по 19;

Еврейская АО — 15;

Псковская и Оренбургская области — по 14;

Тюменская область — 13;

Карелия, Коми, Калмыкия и Республика Алтай — по 12;

Костромская и Вологодская области — по 10;

Ненецкий автономный округ, а также Омская и Томская области — по девять;

Ивановская, Архангельская области, Адыгея и Хакасия — по восемь;

Якутия — семь;

Забайкальский край — шесть;

Удмуртия — пять;

Кемеровская и Амурская области — по четыре;

Тува, Магаданская области и Севастополь — по три;

Курганская область, Чукотка и Крым — по два;

Сахалинская область — один.