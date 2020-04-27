Москва, 27 апреля 2020, 11:23 — REGNUM В России за сутки 26 апреля выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам:
Москва — 2871;
Московская область — 638;
Нижегородская область — 207;
Дагестан — 167;
Санкт-Петербург — 161;
Рязанская область и Камчатский край — по 85;
Татария — 70;
Курская и Тульская области — по 69;
Ростовская область — 65;
Тамбовская область — 61;
Свердловская область — 59;
Челябинская область — 58;
Краснодарский край — 57;
Калужская область — 56;
Северная Осетия — 53;
Орловская область — 44,
Брянская, Владимирская, Ленинградская области и Башкирия — по 43;
Мордовия, Чувашия и Новосибирская область — по 42;
Ингушетия — 38;
Смоленская и Самарская области — по 35;
Тверская область — 34;
Новгородская область, Ставропольский и Хабаровский края — по 33;
Марий Эл — 31;Волгоградская область — 30;
Кабардино-Балкария — 29;
Калининградская и Мурманская области — по 28;
Белгородская область, Ямало-Ненецкий АО и Алтайский край — по 27;
Кировская область — 26; Ярославская область — 25;
Липецкая и Ульяновская области, а также Приморский край — по 24;
Югра и Бурятия — по 23;
Пензенская и Саратовская области — по 22;
Астраханская область — 21;
Воронежская область, Чечня и Пермский край — по 20;
Карачаево-Черкесия и Красноярский край — по 19;
Еврейская АО — 15;
Псковская и Оренбургская области — по 14;
Тюменская область — 13;
Карелия, Коми, Калмыкия и Республика Алтай — по 12;
Костромская и Вологодская области — по 10;
Ненецкий автономный округ, а также Омская и Томская области — по девять;
Ивановская, Архангельская области, Адыгея и Хакасия — по восемь;
Якутия — семь;
Забайкальский край — шесть;
Удмуртия — пять;
Кемеровская и Амурская области — по четыре;
Тува, Магаданская области и Севастополь — по три;
Курганская область, Чукотка и Крым — по два;
Сахалинская область — один.