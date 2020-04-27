Москва, , 11:23 — REGNUM Министерство науки и высшего образования совместно с Российской академией наук разрабатывает программу для привлечения отечественных университетов к борьбе с коронавирусом. Об этом 27 апреля заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на телеканале «Россия 24».

«Мы вместе с Министерством науки и высшего образования сейчас работаем над тем, чтобы сформулировать ряд проектов, программу, каким образом мы можем наши академические институты, а также исследовательские подразделения, больше подключить к проблемам, связанным с борьбой с коронавирусом», — заявил Сергеев.

«Дело в том, что есть довольно существенный потенциал по академическим институтам, университетам, который может быть сейчас задействован в это острое время. И, по крайней мере, около 10 крупных проектов сейчас есть. Эти проекты определили и надеемся, что вместе с Министерством образования и науки сможем эти проекты продвинуть вперёд», — подчеркнул он.

По его словам, пять проектов посвящены разработке вакцин, другие — разработке новых препаратов и различных средств дезинфекции, защитных костюмов и так далее.