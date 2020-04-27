Стерлитамак, Башкирия, , 11:25 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал ситуацию, сложившуюся в Стерлитамаке при которой стала возможна работа ночного заведения несмотря на действие режима самоизоляции. Данный инцидент был рассмотрен 27 апреля на заседании правительства республики.

По его словам, в настоящее время сдерживать распространение коронавирусной инфекции помогает только соблюдение режима самоизоляции. Благодаря этому чиновники могут более менее контролировать рост числа зараженных граждан. Именно поэтому нужно особо следить за соблюдением ограничительных мер.

Хабиров отметил, что увидел, как в Стерлитамаке соблюдают режим самоизоляции, при котором стало возможно функционирование ночного заведения, которое посещали десятки молодых людей. Данную ситуацию он назвал безалаберностью.

В связи с этим глава региона попросил главу администрации Стерлитамака отнестись к этой проблеме более серьезно, потому, что этот город является вторым по величине городом в Башкирии и нельзя допустить в нем массового распространения инфекции. Необходимо контролировать ситуацию и не допускать работу подобных заведений.

Кроме этого, Хабиров попросил сотрудников правоохранительных органов дать правовую оценку данной ситуации и виновных лиц обязательно привлечь к ответственности.

По словам главы Башкирии, для всех чиновников эта ситуация является уроком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Стерлитамаке сотрудники полиции пресекли деятельность ночного клуба, который работал в нарушении режима самоизоляции.

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