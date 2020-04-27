Анадырь, , 11:28 — REGNUM На сопке рядом с посёлком Эгвекинот на Чукотке прошла акция, посвящённая юбилею окончания Великой Отечественной войны.

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Горнолыжники клуба «Эдельвейс» и руководство Центра досуга и народного творчества Эгвекинот с началом ежегодной акции «Георгиевская ленточка», под залпы салютов факелами выложили надпись «75 лет Великой Победе».

Было подготовлено 360 факелов, где высота каждой буквы — почти 12 метров. Жителям посёлка было хорошо видно это грандиозное действо, пишет «ИА Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная колонна автобусов с портретами участников Великой Отечественной войны проедет 9 Мая по улицам Уфы.