Хабаровск, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM В Хабаровском крае выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений достигло 439, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.
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Все пациенты получают необходимую терапию, их контакты установлены и изолированы.
Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус выявлен у беременной женщины в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Ранее она вернулась из зарубежной поездки.