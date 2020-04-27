Найроби, , 11:20 — REGNUM Правительство Кении приняло решение продлить общенациональное закрытие школ еще на один месяц. Об этом передает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление секретаря министерства образования Джорджа Магоха в воскресенье, 26 апреля.

Обращаясь к прессе в здании министерства здравоохранения во время ежедневных брифингов по ситуации с COVID-19 Магоха заявил, что школы, которые первоначально должны были открыться 4 мая, теперь смогут возобновить работу только в июне.

«В интересах безопасности жизни наших детей правительство решило продлить закрытие школ на один месяц со дня предполагаемого открытия (4 мая)», — сказал он.

Он, однако, добавил, что национальные экзамены не отменяются, заявив, что любые другие решения будут зависеть от способности правительства контролировать распространение нового коронавируса в стране.

Он также заявил, что перед проведением экзаменов на Кенийский сертификат о начальном образовании (KCPE) и Кенийский сертификат о среднем образовании (KCSE) учащимся будет предоставлено достаточно времени, чтобы компенсировать учебное время, потерянное в период вспышки коронавируса.

«На данный момент правительство решило не отменять KCPE и KCSE. Пусть наши дети проведут последнюю неделю на каникулах, а затем начнут месяц, который будет добавлен к их обучению», — заявил Магоха.