Грозный, , 11:16 — REGNUM На Северном Кавказе помощь в проведении дезинфекции территорий оказывают военнослужащие Южного военного округа. В Чечне Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Южной Осетии созданы санитарные посты, на которых организована санитарная обработка, сообщили 27 апреля в пресс-службе округа.

Военнослужащие подразделений 58-й армии ЮВО ежедневно обрабатывают свыше 70 гектаров территории в военных городках в местах «высокой проходимости личного состава», в жилых помещениях. Проводится также спецобработка автотранспорта с применением техники войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, проводится замер температуры и контролируется состояние здоровья въезжающих на территории субъектов.