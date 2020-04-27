Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 27 апреля подтвердили 603 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 6906 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области подтвердили 207 новых случаев, в Татарии — 70, в Башкирии — 43, в Мордовии и Чувашии — по 42, в Самарской области — 35, в Марий Эл — 31, в Кировской области — 26, в Ульяновской области — 24, в Пензенской и Саратовской областях — по 22, в Пермском крае — 20, в Оренбургской области — 14, в Удмуртии — пять.

С учетом новых данных общее число выявленных в Нижегородской области случаев заражения достигло 1574 случаев, в Татарии — 632, в Башкирии — 570, в Мордовии — 560, в Чувашии — 463, в Марий Эл — 462, в Пермском крае — 454, в Оренбургской области — 391, в Кировской области — 388, в Ульяновской области — 331, в Саратовской области — 327, в Пензенской области — 283, в Самарской области — 264, в Удмуртии — 207.

Выписаны после полного выздоровления 665 человек в Поволжье, за сутки выписаны из стационаров 42 человека. 64 человека скончались на фоне коронавируса от хронических заболеваний, трое — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 27 апреля подтверждено 87 147 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 6198 новых случаев заражения. 7346 человек полностью выздоровели, 794 человека скончались.

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