Бухара, Узбекистан, , 11:11 — REGNUM Житель Каракульского района Бухарской области Узбекистана подозревается в выращивании опиумных маков, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, 73-летний мужчина выращивал 467 кустов мака высотой от 5 до 25 сантиметров. Ему предъявлено обвинение по статье 270 УК Узбекистана («Культивирование опийного или масличного мака, каннабиса либо других растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Отметим, нарушение стать 270 УК Узбекистана наказывается штрафом от 20 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) — $440−1101 или обязательными общественными работами до 360 или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.