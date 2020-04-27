Киев, , 11:10 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают масштабную акцию протеста в Херсонской области страны, где сотни фермеров выразили несогласие с закрытием рынков из-за карантина.

Акция состоялась 26 апреля на въезде в областной центр, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовики заявили, что в мероприятии приняли участие порядка 300 фермеров. Акция прошла без инцидентов и столкновений, выразив свою позицию, фермеры разошлись.

Губернатор региона Юрий Гусев на месте событий не появился, но через своих сотрудников пообещал «изучить ситуацию и разобраться с проблемой».

Политолог Олег Постернак отмечает, что главный санврач Украины Виктор Ляшко сразу после этой акции протеста заявил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.

«Власть понимает, что нужно быстрее отпускать вожжи, иначе вчерашний «херсонский инцидент» может обрасти масштабом», — заявляет эксперт, отмечая, что «при правильном администрировании» количество больных в стране можно всегда подкорректировать под нужный интерес.

Также он подчеркивает, что Европа уже «что-то делает» в плане выхода из кризиса, и у обычных украинцев возникает совершенно объективное понимание — «почему Европа не спеша выходит из карантина, а мы топчемся на месте?».

ИА REGNUM отмечает, что по официальным данным, на Украине сейчас более 9 тыс. заболевших коронавирусом. Последнюю неделю каждый день добавляется 400−500 новых случаев.

Правительство Украины обнародовало четкий план выхода из страны из карантина, но эксперты утверждают, что согласно этому документу, страна восстановит полноценную жизнь лишь осенью этого года.