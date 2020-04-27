Москва, , 11:05 — REGNUM Многие университеты и научные организации озабочены возможностью снижения госзаданий на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 27 апреля заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на телеканале «Россия 24».

«Объём государственного задания — с учётом того, что большинство лабораторий вынуждено остановить свою работу, у многих возник вопрос, как быть с объёмом государственного задания? Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с научными организациями. Говорили, что корректировки в сторону снижения государственного задания не будет», — заявил Фальков.

Он отметил, что многие научные организации столкнулись со снижением внебюджетных доходов.

«Сейчас мы такую работу достаточно серьёзную ведём по всем научным организациям, оцениваем последствия того, сколько потеряют наши научные организации», — отметил министр.Он также прокомментировал риски по исполнению взятых обязательств по конкурсам и грантам.

«Это внебюджетное финансирование, связанное с участием грантов, приезд учёных из-за рубежа. Здесь мы либо с фондами соответствующие переговоры ведём и находим понимание и поддержку, либо, что касается министерства, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сдвинули все наши конкурсы и пересматриваем условия по соответствующим обязательствам», — указал Фальков.