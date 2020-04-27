Калуга, , 11:32 — REGNUM 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области на 27 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 672 человек находятся на лечении. Из них 18 пациентов в тяжёлом состоянии. 26 человек выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (187), в Боровском районе (130), в Обнинске (125) и Малоярославецком районе (62).

По информации врио губернатора Владислава Шапши, Калужской области выделено 400 млн рублей в виде дотаций на оснащение имеющегося коечного фонда, его перепрофилирование и создание дополнительного. Все средства поступили в медучреждения.

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