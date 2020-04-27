Москва, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки исследования подтвердили 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 российских регионах. При этом 43,4% носителей вируса не имеют клинических проявлений. За сутки умерло 50 человек с коронавирусом, выздоровели 579 человек.

В тройку лидеров по числу новых заражений вошли Москва (2871 случай), Подмосковье (638) и Нижегородская область (207). Следом идут Дагестан (167) и Петербург (161). В Рязанской области и в Камчатском краев заразились по 85 человек, в Татарии 70, в Тульской и Курской областях — по 69.

Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. 794 человека умерло.