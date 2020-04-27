Кемерово, , 10:46 — REGNUM Началось проектирование трёх вертолетных площадок для санавиации Кузбасса. Предварительная стоимость каждой — около 20 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Вертолетные площадки разместятся возле крупных медицинских центров: Клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша, Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и на базе Новокузнецкой городской больницы № 1.

В настоящее время идёт подготовка земельных участков и геологические изыскания.

Завершить инженерно-гидрометеорологические изыскания, проектные и строительные работы планируется до конца 2020 года.