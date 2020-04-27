Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Свердловской области предпишут ходить в масках жителям, находящимся в транспорте или в закрытых помещениях. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с полпредом президента по УрФО Николаем Цукановым.

По словам главы региона, обязательный масочный режим будет действовать с 1 мая 2020 года. Его несоблюдение будет караться штрафами.

«Это будет фиксироваться», — сказал губернатор.

Маски нужно будет носить в закрытых помещениях и в любых видах транспорта (не только в общественном).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим самоизоляции. Он введён бессрочно.