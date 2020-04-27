Хабаровск, , 11:44 — REGNUM Анализируя, с чем придут регионы Дальнего Востока к ситуации после пандемии коронавируса, доктор политических наук Илдус Ярулин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что в регионах стремительно растут тревожные ожидания. Как выйдут субъекты ДФО из экономического кризиса, вызванного пандемией, будет зависеть только от региональных властей.

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«Сейчас в регионах Дальнего Востока нарастает, причем, довольно стремительно ощущение тревоги. Это характерно как для бизнеса, особенно малого и среднего, так и для работников, в том числе бюджетной сферы, для пенсионеров, для большинства жителей. Люди напуганы непонятной болезнью. Экономика сжимается, количество денег в карманах у населения сокращается. Победить болезнь — не самая большая и сложная задача на сегодняшний день. А вот с чем придут регионы к периоду после пандемии — зависит от губернаторов. Им даны очень серьёзные полномочия, федеральный центр, прямо скажем, не скупится на поддержку. То, как распорядятся этой поддержкой главы регионов, будет, в конечном счёте, определять жизнь субъектов после пандемии», — считает Илдус Яурлин.

Эксперт полагает, что главной задачей губернаторов сегодня является реальная, а не номинальная поддержка всех групп граждан.

«Это и бесплатные семена для дачников и бесплатный проезд на дачи, например. Казалось бы — мелочь. Но посмотрите, как сегодня востребованы именно дачи. Люди уходят на самовыживание, они оценят даже такую поддержку. Отсюда следует ещё одна необходимость — поддержка сельхозпроизводителей, тех, кто производит продукты питания. От этого будет зависеть очень многое. Губернаторы, которые не бросят все силы на это уже сегодня, обрекут свои региона на не очень сытое существование. Люди, подчеркну это, должны сегодня увидеть реальную заботу власти. И реальную работу. И поддержку малых предприятий, обязательно. В Хабаровском крае, к сожалению, мы видим очень нерадостную картину. В некоторых других регионах также», — уверен эксперт.

Илдус Ярулин отметил, что каких-то оргвыводов в мае в связи с пандемией ожидать не стоит.

Юрию Трутневу, поскольку оба врио в этих регионах ставленники федеральных властей. Осенью, и никак не раньше, можно будет говорить о голосовании за поправки в Конституцию. И вот именно тогда можно будет оценить работу всех губернаторов. Если люди увидят реальную заботу, если губернаторы сумеют не допустить, чтобы люди потеряли доходы, работу, тогда они вполне поддержат эти поправки, вполне активно будут участвовать в голосовании. Там же, где власть упустит экономические вопросы, ограничившись мероприятиями «для галочки», картина будет печальной. Нет, не стоит ожидать митингов, каких-то масштабных уличных протестов. Это будет «негативный нейтралитет», когда народ просто проигнорирует все призывы властей. Вот это и будет оценка действий губернаторов». Илдус Ярулин «Я думаю, что оценка будет дана осенью. В сентябре нас ждут очень интересные и очень непростые выборы в Еврейской АО и на Камчатке. Выборы покажут, как оценили люди работу врио губернаторов, люди таким образом покажут своё отношение и к федеральной власти, и к полпреду президента в ДФО, поскольку оба врио в этих регионах ставленники федеральных властей. Осенью, и никак не раньше, можно будет говорить о голосовании за поправки в Конституцию. И вот именно тогда можно будет оценить работу всех губернаторов. Если люди увидят реальную заботу, если губернаторы сумеют не допустить, чтобы люди потеряли доходы, работу, тогда они вполне поддержат эти поправки, вполне активно будут участвовать в голосовании. Там же, где власть упустит экономические вопросы, ограничившись мероприятиями «для галочки», картина будет печальной. Нет, не стоит ожидать митингов, каких-то масштабных уличных протестов. Это будет «негативный нейтралитет», когда народ просто проигнорирует все призывы властей. Вот это и будет оценка действий губернаторов».

Эксперт отметил регионы, в которых, по его мнению, губернаторы держат руку на пульсе и стараются контролировать ситуацию во всех сферах — от борьбы с пандемией до купирования её негативных последствий.

«Я отметил бы работу властей Сахалина. В плане борьбы с пандемией этот регион уже поставил в пример всей стране глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. И экономику власти в нашем островном регионе со счетов тоже не сбрасывают, там много интересных и качественных мероприятий и уже проводится, и планируется. Губернатор Валерий Лимаренко вникает во все вопросы, опасений будущее этого субъекта не вызывает. Также хочу отметить губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который поставил перед главой государства вопрос о финансировании масштабных проектов в регионе и получил одобрение. О других регионах говорить пока сложно. Не всё хорошо в Якутии, не всё хорошо в Хабаровском крае, где кризисная ситуация отягощена колоссальным госдолгом, с которым, похоже, власти не знают, что делать. По другим регионам можно будет дать оценку несколько позже».

Эксперт также напомнил, что синоптики прогнозируют, что лето 2020 года станет самым жарким за десятилетие, а следовательно, все регионы ДФО находятся под угрозой масштабных лесных пожаров, что также несёт риски как для экономики, так и для здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса поставила серьёзные вызовы перед экономикой регионов Дальнего Востока. В Хабаровском крае в очень сложной ситуации оказался малый бизнес. Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Хабаровском крае Сергей Мазунин отметил, что власти региона слишком затянули с принятием решения о мерах поддержки. В крае опять растут долги по зарплате, а в магазинах вновь появились долговые книги — люди покупают продукты питания в долг.