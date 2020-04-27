Токио, , 10:28 — REGNUM Nintendo изменит частоту появления жуков в игре Animal Crossing: New Horizons, чтобы игрокам было сложнее зарабатывать деньги. Об этом 26 апреля сообщил портал Eurogamer.

Раньше насекомые в Animal Crossing чаще появлялись в определённые месяцы — теперь же они будут «возрождаться» с одинаковой частотой, независимо от времени года. Как сообщает Eurogamer, многие геймеры зарабатывали деньги при помощи ловли жуков, однако теперь их доход сократится.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре «симулятора жизни» от японской компании Nintendo. В ней геймеры должны обустроить собственный остров.

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