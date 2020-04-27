Владивосток, 27 апреля 2020, 10:39 — REGNUM В аптечных сетях Приморского края наблюдается дефицит некоторых лекарственных препаратов.
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Повышенный спрос отмечается на парацетамол, глазные капли «Пилокарпин», хлоргексидин и ртутные термометры, сообщает РИА VladNews.
«Данную информацию подтвердили в ассоциации «Фармацевтическое Содружество». Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается во всех аптеках на Дальнем Востоке», — пишет издание.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Челябинска потребовала от аптек закупить парацетамол.