Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Смертность от COVID-19 в Грузии значительно ниже, чем в странах Евросоюза. Об этом написал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети Facebook.

«Если бы этот показатель был таким же, как в Италии, Испании, Бельгии и ряде других европейских стран, в Грузии от коронавируса умерло бы 1,5−2 тысячи человек с населением 3,7 миллиона человек», — написал политик.

По его подсчётам, смертность в стране от COVID-19 в 300 или 400 раз ниже, чем в странах Европы. Ираклий поблагодарил медицинских работников за такие результаты.

Напомним, по данным на 27 апреля, в Грузии скончались шесть человек, заболевших ранее COVID-19. Всего зафиксировано 496 заразившихся коронавирусом на территории страны.

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