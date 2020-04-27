Кемерово, , 10:12 — REGNUM Сотрудники Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи сообщили об отсутствии массового тестирования, средств индивидуальной защиты и денег на президентские доплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники в медучреждении.

Уточняется, что в конце марта сотрудникам скорой для выездов выдали маски с маркировкой — FFP2 NRD, которые защищают от загрязнений до 12 ПДК, одноразового использования. Многие применяют их уже несколько недель, так как других не выдают.

«Если в других регионах медики начинают паниковать, что их перестали тестировать на инфекцию, то мы не паникуем, потому что у нас и не начинали», — цитирует издание врача скорой помощи Елену Шагиахметову.

Она добавила, что «практически каждый месяц снижают стимулирующие выплаты, снимают надбавки, зарплата падает».

«На все вопросы о дополнительных выплатах руководство отвечает, мол, денег нет, регламентирующих документов из министерства на эти выплаты также не поступало», — отмечает фельдшер кемеровской скорой Андрей.

Другой фельдшер Светлана рассказала, что если за смену доставит в больницу одного пациента с коронавирусом, то согласно региональным выплатам, ей доплатят за него половину зарплаты за смену, то есть 2 тысячи рублей. Про президентские премии, по её словам, «сказали вообще забыть, вроде как этих денег не увидим».