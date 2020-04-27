Варшава, , 10:01 — REGNUM Создатели игры 112 Operator придумали крайне необычную «антипиратскую» защиту для своего проекта. Об этом 26 апреля сообщила «Игромания».

В 112 Operator игроки принимают звонки в службу спасения и высылают бригады специалистов, чтобы разобраться пожарами, автомобильными авариями и ограблениями. Однако геймеры, скачавшие «пиратскую версию» будут иметь дело только с владельцами нелегального программного обеспечения — другими словами, с «пиратами».

К подобным мерам прибегают многие разработчики видеоигр. Например, в «пиратской версии» Quantum Break главный герой будет носить повязку на глазу.

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