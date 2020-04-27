Москва, , 09:58 — REGNUM В некоторых регионах России необходимо применять более жесткий режим самоизоляции. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Аргументы и факты».

По его словам, в некоторых регионах сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, которая требует жестких мер. «Где-то ситуация более напряженная и потому требующая более жёсткого режима самоизоляции», — сказал Песков.

Напомним, 26 апреля Дмитрий Песков заявил, сто выходит из режима ограничительных мер будет поэтапным. Вместе с тем эти этапы предстоит еще разработать, отметил представитель Кремля.

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