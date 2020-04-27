Салехард, , 09:56 — REGNUM В Уральском федеральном округе по сравнению с другими округами России самая низкая по абсолютному и относительному показателю смертность от COVID-19. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на совещании с главами регионов 27 апреля.

Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе распространения коронавирусной инфекции — менее 2%. Основное количество инфицированных в стране приходится на Москву и Московскую область — 65%.

Николай Цуканов отметил, что по данным системы «Коронавирус-мониторинг», на утро 27 апреля в Уральском федеральном округе с начала пандемии выявлено 1 828 подтверждённых случаев коронавируса. Из них выздоровели 284 человека, шестеро скончались.

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