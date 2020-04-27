Вроцлав, Польша, , 09:54 — REGNUM Разработчики из польской студии Techland будут финансировать еженедельные тесты на коронавирус для медицинских сотрудников города Вроцлав. Об этом 26 апреля сообщила «Игромания».

Во Вроцлаве находится центральный офис Techland. Разработчики отметили, что хотят помочь своим землякам-специалистам и позаботиться об их здоровье.

Напомним, студия Techland наиболее известна созданием игровых франшиз Call of Juarez, Dying Light и Dead Island. Все эти проекты были тепло встречена критиками и геймерами.

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