Тамбов, , 09:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тамбовской области за последние сутки, об этом 27 апреля сообщил региональный оперштаб.

В числе новых заражённых двое детей — 16-летние подростки, самому старшему из взрослых заражённых — 91 год. 11 человек прибыли из других российских регионов, 50 — контактировали с прибывшими из других регионов.

Всего на территории Тамбовской области подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 50 человек. Один человек с подтверждённым заражением скончался.

В больницах региона находятся 194 человека, в том числе 98 с подтверждённым диагнозом, 18 с подозрением, у 78 человек поставлен диагноз «пневмония». 998 человек (311 с подтверждённым заражением) находятся на карантине на дому.