Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили поручение президента РФ Владимира Путина о мобилизации медучреждений для лечения людей с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Как заявил глава региона Евгений Куйвашев на совещании у уральского полпреда Николая Цуканова, в области успешно мобилизовали медицинские учреждения.

«Развернуты все 2 897 коек, из них 2028 коек обеспечены кислородной подводкой, 913 коек — аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)», — сказал губернатор.

Дополнительно необходимо подключить ещё 100 коек к аппаратам ИВЛ. Оборудование уже 28 апреля поступит в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 395 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 88 человек.

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