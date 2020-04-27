Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии к утру 27 апреля. Об этом говорится на официальном интернет-ресурсе Stopcov.ge.

По новым данным, общее число обнаруженных в стране случаев инфицирования новым вирусом выросло до 496. Также в отчете учитываются трое заболевших COVID-19 за границей, которых затем привезли в Грузию.

Число вылечившихся от COVID-19 в Грузии также увеличилось до 149. Шестеро заболевших в стране скончались. На карантине находятся 4833 человека, в стационаре — 571.

Стоит отметить, что по итогам 26 апреля в Грузии число выявленных заражений коронавирусом выросло на 29 и достигло 485. В течение 16 апреля было выявлено 42 человека, заразившихся этой инфекцией, что стало самым большим показателем для страны.

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