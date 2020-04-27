Москва, , 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители России должны будут внести изменения в привычную жизнь, так как после окончания пандемии коронавируса наступит «новая нормальность». С этим согласны в Госдуме.

«Для чиновников также должна наступить «новая нормальность»: работать ради процветания народа, а не процветать за его счёт», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По словам главы Роспотребнадзора, будет введен целый ряд новых правил для баров, кафе и ресторанов, прежде всего, речь идет о соблюдении социальной дистанции, а также защите официантов и посетителей. Об этом Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1».