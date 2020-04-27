Тоджинский район, Тува, , 09:46 — REGNUM На территории Тувы продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, указав на сохраняющуюся угрозу коронавируса.

Тем не менее, по его словам, есть первая победа. Так, с медицинского наблюдения были сняты шесть жителей Тоджинского района, которые стали первыми инфицированными на территории региона. Контрольные тесты у них показали отрицательный результат. У остальных жителей деревни Ырбан также не выявлено заражения.

«В очаге проведена текущая и заключительная дезинфекция с охватом всех домовладений и общественных мест с нарастающим объемом более 25 тысяч кв, метров. Проведена большая профилактическая работа индивидуально с каждым жителем прикомандированными эпидемиологом и инфекционистом, которые до окончания карантина останутся в Ырбане», — отметил Шолбан Кара-оол.

Кроме лечения и дезинфекционных мероприятий, по его мнению, на оздоровление очага повлияла самодисциплина и чистоплотность сельчан. Глава также поблагодарил специалистов, проделавших огромную работу по локализации очага заражения в районе.

«Это общий результат командной работы всех структур, где первую скрипку сыграла команда инфекционистов и эпидемиологов Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Спасибо полиции. Мы получили первый положительный опыт, который, безусловно, станет ориентиром в дальнейшей борьбе с коварным заболевание», — подчеркнул руководитель региона.

Тем не менее, на территории республики режим самоизоляции сохраняется, продолжится обследование всех прибывших из других регионов. Шолбан Кара-оол напомнил, что все случаи заражения в Туве завозные — три из Абакана, все остальные из Москвы. К настоящему времени выявлены все лица из контактного круга, они находятся под наблюдением.

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