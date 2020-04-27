Сеул, , 09:49 — REGNUM В связи с замедлением роста числа новых случаев заражения коронавирусом и ослаблением режима социального дистанцирования ряд религиозных учреждений в Южной Корее провели воскресные службы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, службы проходили в сокращённом виде при ограниченном числе верующих, которые находились в масках и на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Отмечается, что в некоторых религиозных учреждениях верующим позволили войти внутрь после того, как они сообщили свои личные данные и у них была измерена температура. Часть учреждений продолжили службы в режиме онлайн.

Напомним, что 19 апреля правительство Южной Кореи продлило особый режим до 6 мая, однако ослабило некоторые меры социального дистанцирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 738.