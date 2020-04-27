Нур-Султан, , 09:45 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует продлить режим чрезвычайного положения в стране до 11 мая 2020 года. Об этом глава государства заявил 27 апреля в своем обращении, опубликованном на сайте администрации президента.

По его словам, ЧП будет снят 11 мая, если не произойдет массовой вспышки вируса. Решение о продлении принято с учетом сложившейся ситуации и предложений госкомиссии и экспертов.

Токаев отметил, что пик заболеваемости в республике пока не пройден — ситуация с распространением по-прежнему может выйти из-под контроля. По словам главы государства, без сохранения мер предосторожности могут возникнуть новые очаги.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в Казахстане выявили 2780 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 682 человека, скончались 25 пациентов.

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