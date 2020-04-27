Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:47 — REGNUM Известный в Танзании музыкальный исполнитель Diamond Platnumz обязался оплатить арендную плату 500 танзанийских домохозяйств, в то время как страна борется с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам певца, он оплатит трехмесячную арендную плату малоимущих семей, которые пытаются свести концы с концами во время текущего кризиса в области здравоохранения.

«Я в значительной степени знаю, что бесчисленные жизненные обстоятельства изменились, особенно в бизнесе, так как многие предприятия находятся в кризисе, что приводит к финансовым трудностям. Для многих из нас это немного сложно… В понедельник (27 апреля) я объявлю процедуру выбора 500 семей, которым я буду оплачивать аренду жилья», — написал певец.

Он добавил, что, хотя он находится среди тех, кто пострадал от пандемии в экономическом отношении, он принял решение предложить помощь пострадавшим семьям.

«Я считаю, что я должен разделять ваши проблемы, как и ваше счастье», — сказал он.

Однако он не сообщил, сколько именно он готов заплатить за каждую семью.

Напомним, что недавно менеджер певца Саллама Шарафф заразился коронавирусом.