Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:48 — REGNUM Фельдшер отделения скорой медицинской помощи Соль-Илецкой городской больницы Оренбургской области Фанис Сагитов поделился опытом работы в условиях распространения коронавируса. Медик сопровождал первого заражённого пациента из Соль-Илецка в клинику Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Когда встал вопрос, кому вести первого пациента с COVID-19 в Оренбург, Фанис Сагитов вызвался сопровождать пациента.

«Нет, страшно не было. Чего бояться? На мне был защитный костюм, я был полностью экипирован. Все равно с этим пришлось бы столкнуться, ни сегодня, так завтра. Работа такая, время такое. Вот когда я увидел лицо больного, конечно, стало немного не по себе. Пациент боялся. Пришлось успокаивать», — поделился впечатлениями медик.

Он признался, что в костюме было жарко, хотелось его быстрее снять. Однако пришлось терпеть дискомфорт. Полностью экипировку можно снять только после передачи больного врачам инфекционной больницы. Там же автомобиль скорой помощи прошёл полную дезинфекцию.

Фанис Сагитов имеет диплом Белебеевского медицинского колледжа. На станцию скорой помощи сразу после медколледжа не взяли, сославшись на отсутствие опыта и вакантных мест. Два года он трудился в ФАПе. Затем все же устроился на «скорую». Работал в разных городах. Вот уже два года оказывает помощь в Соль-Илецке. Менять работу в бригаде скорой помощи, несмотря на трудности, на поликлинику или больницу фельшер не думает.