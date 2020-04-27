Токио, , 09:41 — REGNUM Команда энтузиастов выпустила переиздание игры Dino Crisis для PC. Об этом 26 апреля сообщила «Игромания».

Издание также сообщает, что игра без проблем запускается на современных системах, а многие её параметры можно настроить вручную. Геймерам доступен выбор из двух языков: японского и английского.

Напомним, Dino Crisis — это серия приключенческих экшенов от японской компании Capcom. Релиз оригинальной игры состоялся в 1999 году.

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