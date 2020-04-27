, 09:39 — REGNUM Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас важно сделать так, чтобы система здравоохранения не рухнула, и при этом было спасено как можно больше жизней», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что самые эффективные меры борьбы с коронавирусом связаны с различными режимами самоизоляции — «здесь важно найти золотую середину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на текущей неделе президент России Владимир Путин намерен вновь обратиться к согражданам с новым заявлением o ситуации c коронавирусом и связанными с пандемией ограничениями.

Напомним, первый раз к нации глава государства обратился 25 марта. Тогда Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем телеобращении к согражданам, состоявшемся 2 апреля, российский лидер продлил нерабочие дни до 30 апреля, а также сообщил о ряде новых мер по поддержке населения.

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