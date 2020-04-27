Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM В Петербурге утро понедельника на пятой неделе самоизоляции, введенной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, началось с трехбалльного индекса и двух баллов пробок на улице. Об этом 27 апреля сообщает сервис «Яндекса».

Согласно данным сервиса, неделя началась с хорошего показателя. Утром 27 апреля хотя и встречаются на улице люди, но их значительно меньше, чем до коронавируса (0,9 балла) и ощутимо меньше, чем в то же самое время неделю назад (2,7 балла).

После того как правительство города разрешило ряду предприятий вернуться к работе, высшей планки индекс самоизоляции ни разу не достигал. Снижение индекса сегодня, 27 апреля, с почти наивысших 4,9 баллов началось с 04:00 мск. К 07:00 он уже был на уровне 3,7 балла, а к 09:00 — на уровне 3,1 баллов.

Что касается пробок на дорогах мегаполиса, то их, согласно сервису «Яндекс. Карты», нет. Два балла и небольшие заторы перед светофорами и на участках дорог, где ведутся ремонтные работы.

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