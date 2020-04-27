Найроби, , 09:40 — REGNUM В Кении подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число выявленных случаев в восточноафриканской стране достигло 355. Об этом передает газета Daily Nation со ссылкой на заявление главного административного секретаря министерства здравоохранения Рашида Амана.

В соответствии с заявлением, из 12 новых случаев восемь были выявлены Найроби и четыре в Момбасе. Все 12 — граждане Кении, трое из которых недавно вернулись из Сомали. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Кении достигло 106, заявил секретарь.

«Сегодня мы отмечаем позитивные шаги, которые мы сделали в отношении лечения пациентов с COVID-19. Я рад сообщить, что сегодня мы превысили отметку 100 выздоровевших пациентов. За последние 24 часа мы выписали восемь пациентов из наших больниц», — заявил доктор Аман в воскресенье, 26 апреля.

Он сказал, что число выздоровлений неуклонно возрастало, в то время как случаи с летальным исходом остались на прежнем уровне.

«За последнюю неделю число умерших от COVID-19 осталось на уровне 14. За тот же период мы выписали 39 человек. Это свидетельствует о преданности наших работников здравоохранения», — добавил он.

Аман подчеркнул, что правительство ценит роль работников здравоохранения в борьбе с вирусом. Он также поблагодарил Absa Bank Kenya, PLC и Minet Kenya Insurance за оказание психологической поддержки медицинским работникам, а также работникам карантинных учреждений, изоляторов и их семьям.

Он также призвал округа укрепить свои многосекторальные структуры реагирования на пандемию коронавируса, заявив, что общины должны регулярно информироваться о мерах профилактики заражения коронавирусом, включая информирование о роли питания в укреплении иммунной системы организма и ускорении выздоровления.

Отмечая Всемирный день борьбы с малярией в субботу, 26 апреля, Аман также призвал кенийцев принимать меры от этой болезни.

«Мы хотели бы напомнить всем вам, что комары не находятся на карантине или в изоляции; они все еще распространяют малярию, мы должны защищать себя от комаров и постоянно следить за такими симптомами малярии, как лихорадка, головная боль, боли в суставах, тошнота и рвота, которая также является симптомом болезни COVID-19. Если вы испытываете эти симптомы, вам необходимо посетить ближайшее медицинское учреждение», — сказал он.