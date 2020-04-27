Тбилиси, , 10:01 — REGNUM В Грузии наибольший процент заболевших COVID-19 приходится на молодое население. Данные о возрастных категориях инфицированных коронавирусом жителях страны опубликовал 26 апреля Национальный центр контроля заболеваний.

По обнародованной информации, самая многочисленная возрастная группа среди заразившихся коронавирусом — население в возрасте от 15 до 29 лет. В ней 22% от всех заболевших COVID-19 в стране. Этот показатель сильно отличается от данных по Европе, где больше всего случаев — 20% заражений — зафиксировано в группе от 50 до 59 лет.

Средний возраст заразившихся SARS-CoV-2 в Грузии составляет 43 года, максимальный — 87 лет, а минимальный — два года.

Напомним, первые случаи инфицирования коронавирусом в Грузии были зафиксированы в конце февраля. С тех пор в стране выявили 486 человек, заразившихся коронавирусом. Из них шестеро скончались от заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии извинились за неточный прогноз о пике заболеваемости COVID-19