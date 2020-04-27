Саяногорск, Хакасия, , 09:30 — REGNUM Мэр Саяногорска Михаил Валов на своей странице в соцсети Facebook объявил о том, что 27 апреля он принял решение ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, в первую очередь это связано с тем, что за минувшие выходные в городе резко увеличилось количество заражённых коронавирусом. Прирост составил сразу пять человек.

Всего по состоянию на 27 апреля в Саяногорске выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, в том числе один человек уже выздоровел.

«Вторая причина введения режима ЧС — необходимость оперативного расходования средств резервного фонда муниципального образования город Саяногорска в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний», — подчеркнул мэр города Михаил Валов.

Градоначальник также напомнил о временном запрете на посещения городских кладбищ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 27 апреля зарегистрировано 184 подтверждённых случая заражения коронавирусом.

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