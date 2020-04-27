Москва, , 09:31 — REGNUM Главная причина отказа жителей России от туристических поездок летом 2020 года — сомнение в том, что что будут открыты границы и заработает туристический сервис (56%), приводит данные опроса аналитический центр НАФИ.

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Вторая причина отказа от туристических поездок — снижение доходов российских граждан (18%). Третья причина — опасения за свое здоровье, боязнь заразиться коронавирусом (13%).

При этом 33% не исключают возможность турпоездок по России и за границу. 84% туристов мечтают путешествовать на самолете, 41% — на автомобиле, 24% — на поезде.

Опрос проводилось в апреле 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (67%) не боятся коронавируса и планируют летом поехать в туристические поездки.

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