Казань, , 09:36 — REGNUM Учёные Казанского федерального университета (КФУ) провели первый тест на антитела к новой коронавирусной инфекции в формате иммуноферментного анализа (ИФА), следующим этапом станет создание тест-полосок. Взаимодействие осуществляется с казанским АНО «Научно-исследовательским центром ДНК», который образован для поддержки биомедицинских исследований в КФУ. Всего в этой работе задействованы шесть учёных вуза.

По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики анститута фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберта Ризванова, в качестве тестового образца использовалась плазма человека, переболевшего коронавирусом — первого татарстанского донора.

Тестирование в формате ИФА занимает порядка нескольких часов и требует специализированной иммунологической лаборатории. Тест-система показала, что она принципиально способна определять наличие антител. В течение недели планируется оптимизировать тест для определения уровня (титра) антител против SARS-CoV-2. Очередной задачей станет упаковка тест-системы и получение регистрационного удостоверения.

«Следующим этапом станет создание экспресс-тестов на основе иммунохроматографического теста (тест-полоски). Закуплено соответствующее оборудование, ожидаем поставку из Китая для создания пилотного производства. За это время мы доработаем нашу тест-систему, а также систему получения белков, решим и другие биохимические и иммунологические задачи», — отмечает Ризванов.

Экспресс-система определения антител к коронавирусу будет похожа на тест-полоски, которые используют для определения беременности. Надо лишь нанести на полоску каплю крови ‑ и через 10−15 минут анализ готов. Сейчас идёт закупка линии для производства таких полосок.

Параллельно с разработкой тест-полосок в КФУ создаётся вакцина против новой коронавирусной инфекцией. Учёные надеются получить первые результаты во второй половине мая, сообщает пресс-служба вуза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на базе Центральной районной больницы (ЦРБ) Альметьевска открылась первая ПЦР-лаборатория (полимеразная цепная реакция) для диагностики коронавирусной инфекции. Представители КФУ помогли организовать лабораторию, передали ей необходимое оборудование и подготовили медперсонал в короткие сроки.

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