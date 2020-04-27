Москва, , 08:48 — REGNUM Украина превратилась в колонию США, где производятся любые опаснейшие эксперименты, в то числе и с биологическим оружием, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Украина — это прежде всего государство, согласившееся стать прежде всего сателлитным антирусским периферийным отростком американской системы. А теперь оказывается, что именно эти отростки первыми идут под нож в новой ситуации посткоронавирусной. Второе — это государство, которое теряет свой суверенитет и дает возможность тем, кто осуществляет внешнее управление творить на ее территории все, что угодно, включая вот это смертельное оружие», — заявил Кургинян.

По словам эксперта, лихорадкой Эбола на Украине занимаются не для того, чтобы ее лечить, но наоборот, для того чтобы на его основе создать новое биологическое оружие. И поскольку не понятно, для чего это Украине и ее гражданам, встает вопрос, кто принимает все решения по созданию таких лабораторий и какова мера участия украинцев в этом.

«Украинская биология уничтожена, украинские высокие технологии с этим связанные ликвидированы под нож, значит никто из украинцев даже понять не может, что они там творят по-настоящему и их туда просто не подпускают. Нет ни внешнего контроля, ничего. Это чисто колониальное существование», — отметил эксперт.

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