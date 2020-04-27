Ташкент, , 08:48 — REGNUM Представители центра по контролю и профилактике заболеваний США выразили готовность помочь Узбекистану в борьбе с распространением коронавируса, сообщили 27 апреля в посольстве республики в Вашингтоне.

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия США провело онлайн-консультацию с американским центром. На встрече также присутствовали вирусологи из Казахстана.

Стороны обсудили организацию карантинного контроля, проведение тестов на COVID-19, разработку вакцины против вируса, а также условия снятия карантинных мер и другие вопросы.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставит Узбекистану лабораторное оборудование, средства защиты, а также проконсультирует по техническим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта США поставили в Узбекистан тест-системы для выявления коронавируса.

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