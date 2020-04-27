Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Свердловской области столкнулись с проблемами при оформлении статуса безработного. Об этом сообщают жители, пытающиеся заполнить форму.

Как оказалось, после составления заявки на официальном сайте Минтруда «Работа в России» гражданам часто выдают отказ в получении статуса безработного.

«Пенсионный фонд не подтвердил / подтвердил не в полном объеме данные о вашей трудовой деятельности», — такое сообщение появляется на сайте.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте по труду и занятости населения, жители региона действительно обращаются с такими проблемами.

«Это технический сбой, который идёт по линии Пенсионного фонда России. Гражданам нужно обратиться на горячую линию фонда. Возможно, они указали недостаточное количество сведений. Что-то можно дослать через портал департамента», — уточняют в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в России подняли пособие по безработицы до размера МРОТ. Однако не все безработные получат максимальный размер пособия — нужно, чтобы за последние 12 месяцев человек официально работал не менее 26 недель.

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