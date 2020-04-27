Сингапур, , 08:43 — REGNUM Гражданин Сингапура будет осуждён за слухи о пандемии коронавируса. Об этом 27 апреля сообщили правоохранительные органы страны.

«Полиция будет принимать меры в отношении всех, кто распространяет фальшивую информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 и 16 апреля 40-летний мужчина опубликовал сообщения в Facebook. В них он утверждал о необходимости срочно запасаться продуктами, поскольку все супермаркеты и рынки якобы будут работать всего два дня в неделю.

Теперь ему может грозить до трёх лет лишения свободы, а также штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс).