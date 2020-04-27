Виндхук, , 08:45 — REGNUM Самый высокий уровень свободы средств массовой информации на африканском континенте был отмечен в Намибии, которая заняла 23-е место в мировом рейтинге свободы прессы — 2020. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

За Намибией в рейтинге следует Кабо-Верде, которая занимает 25-е место в мире. Первые пять позиций мирового рейтинга заняли Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды соответственно, отметили журналисты.

В Восточной Африке Кения стала страной с самыми высокими показателями свободы СМИ, заняв 103-е место в мировом рейтинге. Уганда второй год сохраняет 125-ю позицию из 180, а Танзания занимает 124-ю строчку рейтинга. В восточноафриканском регионе за Угандой следует Южный Судан, который занимает 138-е место в мире, Руанда находится на 155-м месте, а Бурунди — на 160-м.

Роберт Ссемпала, исполнительный директор Сети по правам человека Уганды, сказал, что 125-е место показывает, что правительство Уганды уклоняется от проведения необходимых реформ в поддержку свободы прессы в стране.

«То же место [в рейтинге] для меня является недооценкой ситуации, потому что она ухудшается с течением времени. Мы становимся свидетелями эскалации нападений на журналистов… Мы редко видим действия, предпринимаемые против тех, кто пренебрегает свободой прессы», — сказал Ссемпала.

«Нам нужно строго придерживаться позиции правительства и президента по этому вопросу, потому что, к счастью, он показал, что может предпринять суровые действия, когда захочет. Нам нужно, чтобы он решительно высказался о свободе прессы, дал указания или распоряжения руководству сил безопасности наказать всех, кто замешан в этом [нападениях на журналистов], это является единственным недостающим звеном», — добавил он.

По информации журналистов издания, более десяти журналистов были либо арестованы, либо подвергнуты преследованиям со стороны сил безопасности с тех пор, как президент Уганды Йовери Мусевени объявил о введении карантина в связи с пандемией коронавируса месяц назад.