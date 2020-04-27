Оренбург, , 08:41 — REGNUM В Оренбурге за месяц работы, на 26 апреля, городской штаб акции #МыВместе во время режима самоизоляции оказал помощь 807 семьям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Заявки поступили от пожилых людей. Они получили лекарства, продовольствие и товары первой необходимости.

В течение месяца до нуждающихся в помощи адресатов доставлено 1852 бесплатных продуктовых набора. К акции #МыВместе подключились более 150 волонтёров и неравнодушных оренбуржцев.

Напомним, в Оренбургской области с 1 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса введен режим обязательной самоизоляции граждан.