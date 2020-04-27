Тбилиси, 27 апреля 2020, 08:46 — REGNUM Озонотерапию применили в Грузии на четверых пациентах. Об этом рассказал журналистам глава Первой инфекционной больницы в Тбилиси Тенгиз Церцвадзе после обсуждения с коллегами в Первой университетской клинике методов лечения COVID-19, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Церцвадзе сообщил о результатах, полученных в Батуми. Там трое из четверых пациентов выздоровели в рекордные сроки.
«У троих пациентов вирус исчез на седьмой либо девятый день. Если эта тенденция будет продолжаться в последующем, это потрясающе», — рассказал глава тбилисской больницы.
По словам Церцвадзе, в его практике COVID-19 болели не менее 13-и дней, кроме того, есть пациенты, которые лечатся почти два месяца.
Стоит отметить, что в Грузии на утро 27 апреля зафиксировали 486 случаев заражения коронавирусом, в 149 из них пациенты выздоровели. Шесть человек, заболевших COVID-19, умерли.
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